變種病毒男地勤曾有社區活動　梁子超：傳播風險未斷

27歲機場男地勤日前被驗出帶有Delta變種病毒，衞生防護中心及後發現上述患者的病毒基因，跟較早前3名印尼輸入患者相似，且發現他在本月11日曾與這3名患者有短暫相遇，因此中心決定將這名患者及他的一名大埔新達廣場染疫女同事，由本地源頭不明及相關個案，修正為輸入相關個案，意味本港連續22日沒有本地感染個案。

呼吸系統專科醫生梁子超今早(30日)在電台節目表示，雖然感染Delta變種病毒的機場男地勤被改列為與輸入個案相關，但患者確診前2日都有在社區活動，而他在大埔新達廣場做兼職的女同事亦確診，可以肯定社區仍有傳播風險，但認為個案已有清晰源頭及傳播鏈，社區擴散風險較低，但未來一星期要繼續做好個案追蹤及願檢盡檢工作。

梁又指，本港長者疫苗覆蓋率極低，認為有需要提高，以阻慢病毒在社區傳播，令政府可透過其他措施控制疫情，但他承認未知疫苗效用可維持多長，要研究是否需要及何時接種補充劑。

對於養和醫院一項院內研究發現，接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，引發的抗體水平，較接種由內地研發的科興疫苗為高，其中替代中和抗體水平，復必泰有94.5%、科興則為66.7%。梁子超表示在不同類型抗體中，只有中和抗體與保護力成正比，但目前的抗體測試未必可準確量度中和抗體水平。他又指，除了抗體外，T細胞免疫亦可為身體提供保護力，但現有抗體測試測不出T細胞免疫水平。