港大擬於深圳建分校　副校長申作軍負責督導

多間本地大學紛紛有意於內地設置分校。上月出版的《香港大學通訊》,有篇章提到港大有意在深圳設立分校,校方正與深圳的相關部門,商討增設校園事宜,又形容與「大灣區」合作可獲得更多資源興建設備,有助吸納更多人才。該項目將由港大副校長(研究)申作軍督導。東網正向港大查詢。

申在文章中分享對港大發展的鴻圖大計,提到港大在許多領域仍可改進,包括研究效率;校方經仔細檢視後發現,許多教授均缺乏資源,負擔不起大型研究的費用,但開展具影響力的大規模研究,對於許多學術領域來說是十分重要。

文章又指上述情況即將改變("That situation is about to change."),港府及大學正投放資源以吸引更多人才,包括教授和博士生,校方就深圳分校與相關部門進行磋商,申作軍將會密切參與,形容會使港大更上一層樓。

申又指,理工學院的空間不足,故校方計劃在香港校園建造「Tech Landmark」,由4棟建築組成,可容納10個跨學科研究機構,但申認為建成後仍需更多空間,故深圳分校可為發展騰出空間。

他解釋,港大缺乏擴建校園的空間,認為與「大灣區」合作可獲得更多資源興建實驗室,並有助吸納更多研究生和教授等人才。他指情況就如「滾雪球效應」(snowball effect),「一旦雪球滾動起來,便會加快其速度」。申又形容項目的理念是「一間大學,兩個校園」(One University, Two Campuses),落成後師生師可「自由往返」兩個校園。

浸會大學及中文大學分別於2005年及2014年於大灣區開設分校,而科技大學、理工大學、城市大學及公開大學亦有意在內地開設分校,當中科大廣州市南沙區的分校預料明年9月正式開學。