港大擬於深圳建分校　副校長申作軍負責督導

多間本地大學紛紛有意於內地設置分校。上月出版的《香港大學通訊》，有篇章提到港大有意在深圳設立分校，校方正與深圳的相關部門，商討增設校園事宜，又形容與「大灣區」合作可獲得更多資源興建設備，有助吸納更多人才。該項目將由港大副校長(研究)申作軍督導。東網正向港大查詢。

申在文章中分享對港大發展的鴻圖大計，提到港大在許多領域仍可改進，包括研究效率；校方經仔細檢視後發現，許多教授均缺乏資源，負擔不起大型研究的費用，但開展具影響力的大規模研究，對於許多學術領域來說是十分重要。

文章又指上述情況即將改變("That situation is about to change.")，港府及大學正投放資源以吸引更多人才，包括教授和博士生，校方就深圳分校與相關部門進行磋商，申作軍將會密切參與，形容會使港大更上一層樓。

申又指，理工學院的空間不足，故校方計劃在香港校園建造「Tech Landmark」，由4棟建築組成，可容納10個跨學科研究機構，但申認為建成後仍需更多空間，故深圳分校可為發展騰出空間。

他解釋，港大缺乏擴建校園的空間，認為與「大灣區」合作可獲得更多資源興建實驗室，並有助吸納更多研究生和教授等人才。他指情況就如「滾雪球效應」(snowball effect)，「一旦雪球滾動起來，便會加快其速度」。申又形容項目的理念是「一間大學，兩個校園」(One University, Two Campuses)，落成後師生師可「自由往返」兩個校園。

浸會大學及中文大學分別於2005年及2014年於大灣區開設分校，而科技大學、理工大學、城市大學及公開大學亦有意在內地開設分校，當中科大廣州市南沙區的分校預料明年9月正式開學。