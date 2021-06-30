空氣藍圖被轟開空頭支票　黃錦星承認改善車船廢氣存挑戰

本港空氣質素欠佳，政府昨(29日)公布《香港清新空氣藍圖2035》，目標2035年前將空氣質素提升至媲美東京、巴黎等大城市，最終符合世衞《空氣質素指引》標準，惟《藍圖》未有訂立清晰減排指標，亦無提及開放電網等策略，被多個環保組織炮轟是開「空頭支票」。環境局局長黃錦星今早(30日)在電台節目「解畫」，指改善本港空氣質素的主要挑戰，是路邊氮氧化物，以及船隻和車輛排放的廢氣，政府已推出進取的電動車普及化路線圖，以亞洲來說可謂「走得最前」，各界對此亦有正面反應，並指藍圖內容務實，將盡力跨部門協作，但亦要明白客觀限制，不能不踏實去做。

黃指出，香港車多樓密，亦是遠洋輪貨櫃的港口，加上周邊人口發展，都會影響本港空氣質素。根據天文台的科學數據，本港能見度在過去10多年改善了8成；而主要污染物亦在過去8年中減少4至5成，形容成果得來不易。

政府已成立跨部門工作小組探討應用氫能，黃認為目前仍未能訂出氫能佔本港總能源消耗比率的目標，但若設備安全、科技成熟、價格亦受社會接受，亦可以考慮普及使用。

黃又透露，政府亦將資助私人住宅樓宇停車場，以安裝電動車充電設施，目前收到約440份申請，涉及10萬個車位，佔全港私人住宅車位的三分之一，遠高於政府訂下3年內有6萬個車位的目標，相信私人住宅充電車位可在未來數年間增至15萬個。

談及藍圖未有提供具體目標或路線圖，黃錦星則表示不同意，並舉例指今年及明年就「臭氧污染」問題會實施一些針對本地措施，並會沿用2至3年時間，與大灣區城市就臭氧污染進行研究。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋則表示，今次藍圖以國際大城市作指標，希望政府以更進取的城市作比較，例如倫敦和紐約等，惟對政府未表示空氣質素何時可以達到世衞標準感到失望。

至於臭氧污染方面，馮建瑋認為有關問題屬區域性，政府提出香港與大灣區其他城市於3年內會有共同研究計劃。他建議3年內不僅限於研究工作，亦要採取共同行動，除知道污染源頭外，亦要落實具體政策和綱領。