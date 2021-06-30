傳港澳7月中通關　何栢良促收緊外防政策杜絕輸入病例

港府外防輸入政策存在漏洞，令本港一再錄得輸入個案，機場更爆出變種病毒傳染地勤人員疑雲，令「本地零確診」紀錄險斷纜。消息指，港澳兩地仍在觀望本港疫情變化，雙方亦有意在7月中恢復有限度通關，即來往兩地可毋須檢疫。另有消息指，期望香港與澳門通關後，有助與內地商討通關工作，最終達至三地通關，港府高官今次「上京」亦會向中央反映，冀首先在陸路與深圳通關。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(30日)在電台節目表示，內地或會擔心本港成為防疫缺口，將病毒傳到內地或澳門。何指出，若本港希望短期內與內地及澳門作免檢疫通關，港府在外防輸入要採取零容忍態度，亦必須在政策上有所取捨，包括對外地航班實施熔斷機制時需要「從嚴」及「堅持」。

對於衞生當局將男地勤個案，由本地源頭不明修正為輸入相關個案，何認為是建基於病毒基因分析，由於當局發現該名男地勤的基因排序與3宗印尼個案大致相同，男地勤亦去過相關臨時採樣中心，故追查其源頭應與輸入個案有關。

由於男患者同時於大埔新達廣場客戶服務部兼職，並傳染1名女同事，坊間擔心會在社區形成新傳播鏈。何指出風險仍在可控制範圍內，由於男患者由確診到治療相隔約6日，上周一(21日)發病時，當局已展開個案追蹤工作，並在大埔當區進行大規模檢測，令疫情未有進一步擴散，但他仍建議當局要觀察多一至兩周，以降低防疫風險。

呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，本港未來如果可成功與澳門通關，相信短期內亦可與內地通關，但首先要肯定未來2星期不會再有外防輸入漏洞，「否則唔知要搞到幾時。」

澳門旅遊學院講師盧振邦亦指出，雖然通關條件至今仍是未知數，但若要求十分嚴謹，如要打齊兩針疫苗、出行及抵埗均須檢測，就會大大降低對遊客的吸引力。若限制減少，港澳遊則有望變回疫情前的盛況。

盧提到，疫情前很多澳門旅客只會作短暫停留，隨即轉至香港或東南亞。若港澳門開放通關，而香港亦與內地通關，將有利澳門旅遊業，令更多內地旅客可參加港澳遊，帶動澳門旅客有望回到疫情前。

截至昨日(29日)，本港已達22日本地零確診。澳門當局日前亦表明，男地勤個案如果無造成社區傳播，將視乎實際情況，有機會調整計算個案清零方法，例如未必需要連續28日清零。