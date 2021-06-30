港府擬申10億元規劃新界北　議員斥用5年研究拖太長

政府計劃就新界北發展研究向立法會申請逾10億港元撥款，當中包括對新田／落馬洲發展樞紐的勘查研究及設計，和新界北新市鎮及文錦渡的規劃及工程研究。有議員關注發展新市鎮時是否有足夠交通配套支援，亦有議員質疑研究費用及所需時間較填海工程研究昂貴及慢，認為難以理解及不合理。發展局今日(30日)回應時指，是次研究較詳細，完成後便可動工，又強調已盡量壓縮時間，爭取最快2024年開展工程。

工務小組委員會今召開會議討論有關工程撥款，由於單就新田／落馬洲發展樞紐的研究所涉費用已達近8億港元，研究時間更要花近5年，議員梁志祥就舉例指，中部水域人工島相關研究撥款涉約5.5億港元，料42個月完成研究，難以理解今次發展工程較為簡單，為何研究費用及所需時間卻較為昂貴及緩慢。

發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪形容，有關研究「行得較前」，涉工程詳細設計研究，如進行土地平整工程時挖掘深度及道路走線等，在完成研究後便可動工，相比交椅洲人工島研究更詳細。她又強調，政府爭取在2019年展開研究起計5年後，即最快2024年在主要地區開展工程，是較為進取的時間表。

至於在交通方面，議員田北辰表示過去政府在發展新市鎮時，往往遲5年、10年才規劃交通配套，憂慮新界北新市鎮未來人口增加，加重現有公共運輸系統負擔，促局方建鐵路貫穿新市鎮及通往市區。

甯漢豪料新市鎮將有20萬至30萬人口，需要研究建鐵路或幹道規劃以貫穿新市鎮及通往市區。她表示運輸及房屋局料於2023年下半年完成「香港2030+」有關鐵路部分的研究，料屆時可掌握鐵路走線，相信對新界北規劃工程研究有幫助。有關撥款申請最後獲委員會通過交付財務委員會審議。

另外，新田／落馬洲發展樞紐涵蓋總面積約320公頃土地，議員劉國勳認為規劃中只有3萬個房屋單位供應，按政府以1公頃土地可發展900個單位的說法，只佔整個發展面積約10%，認為略有1不足，促政府增加單位數目。

甯漢豪回應指，項目真正發展範圍為270多公頃土地，惟不會將所有地方用於建屋，因為新市鎮有一半土地用作規劃道路及社區設施，而商用的土地亦佔20%，強調政府未來會檢視是否有空間加入更多住宅用地比例。