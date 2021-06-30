修訂危險品條例草案周五刊憲　7.14立法會首讀

政府將於本周五（7月2日）在憲報刊登《2021年危險品（雜項修訂）條例草案》。鑑於《危險品條例》（第295章）及其附屬法例已予修訂，《條例草案》旨在對多項條例及附屬法例作出技術性的相應及相關修訂，並將於下月14日向立法會提交《條例草案》進行首讀及二讀。

保安局發言人指，為更新危險品規管制度，使之與國際標準一致，局方就《條例》及其附屬法例進行檢討，並已分階段對有關法例作出修訂。隨着修訂《條例》及其附屬法例的工作分階段完成，立法工作現已進入最後階段。

鑑於涉及不同規管機構的多項條例及附屬法例均有提述，《條例》下所訂定的現行分類制度分類下的危險品，以及關乎《條例》下危險品的貯存、運送及使用的其他事宜，因此，現需要對多項條例及附屬法例作出技術性的相應及相關修訂，以免在根據《條例》實行新的危險品分類及規管制度時，出現法律條文不一致的情況。

此外，鑑於有關危險品分類及運輸的國際標準會定期更新，《條例草案》建議賦權保安局局長修訂根據《條例》訂立的規例附表，以精簡有關程序，方便日後定期更新相關附屬法例的技術細節。《條例草案》亦建議廢除必須藉訂立規例訂定牌照格式的規定，並為行政方便賦權可發出牌照的公職人員指明牌照格式。