疫情反覆　今年第一季航機升降量按季再跌16%

疫情反覆，政府統計處公布今年第一季《服務業統計摘要按季補充資料》，航空運輸服務業繼續成爲重災區，各項指數均下跌。今年第一季航空運輸服務業的就業人數為4.9萬人，較上一季的5萬人減少約千人，業務收益指數則為70.6，較上季的74.8為低。航機升降次數於今年第一季僅有3萬架次，較上季的3.6萬架次，減少16%。

客運量方面，今年第一季有17.7萬人次，較上季的25.1萬人次，下跌約3成；其中抵港的有6.9萬人次，離港則為10.9萬人次。以空運進出的貨運量同樣減少，今年第一季貨量為110萬公噸，較上季的120萬公噸為少；郵遞則有9500公噸，同較上季的11800公噸下跌。

受疫情衝擊而停擺了一年半的旅遊、會議及展覽服務業，業務收益同樣慘淡。以100為滿分計，今年第一季業務收益指數只有6.5，比起去年第四季的8.5，再進一步下跌。今年第一季訪港旅客只有1700人次，較上季的1900人次減少200人次，遠低於去年同期的34.8萬人次。

酒店入住率方面則維持52%，而賓館的入住率為55%。其中甲級高價酒店的入住率最低，今年第一季僅有31%，乙級高價酒店的入住率有51%，中價酒店入住率最高，達68%。

至於餐飲服務業，今年第一季收益稍有起色，食肆收益價值為1972萬港元，較上季的1945萬元增加1.38%，而餐飲業就業人數也從去年第4季的20.2萬人，增加至20.5萬人。食肆收益指數為76.3，較上季的75.3有提升。若食肆類別劃分，非中式餐館、快餐店及雜類飲食場所收益指數較高，分別為90.9、99.5及107.2。至於中式餐館及酒吧，依舊收入慘淡，收益指數僅爲55.9及15.5。