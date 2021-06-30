前年港鐵沙田站衝突　3人暴動襲警等罪成7.21判刑

港鐵沙田站前年9月發生衝突，一名男技術員涉嫌向警員眼睛照射強光，警方把他制服及拉入車站控制室期間，遭在場人士投擲物品。一名女公司經理被指投擲金屬物件並擊中一名督察，另一名男子則涉以雨傘圖阻警員把控制室的門關上。上述3人事後同被捕，其中2人被參與暴動及襲警罪，餘下一人則被控抗拒警員及管有攻擊性武器罪。他們不認罪受審。經審訊後，今（30日）在區院被裁定全部罪名成立，法官郭啟安聽罷辯方求情陳詞後，決定押後至7月21日量刑，期間3名被告須還押。

本案被告依次為劉婉玲（46歲，女公司經理）、謝嘉綸（44歲，活動策劃員）及李俊霖（28歲，技術員）。劉及謝被控一項暴動罪，指兩人於2019年9月7日在港鐵沙田站參與暴動。劉再被控一項襲警罪，指她同日同地襲擊督察劉俊豪。李則被控一項抗拒正當職行職務的警員罪，及一項管有攻擊性武器罪，指他同日同地抗拒督察劉俊豪，及在B出口管有兩支雷射筆。辯方求情指各被告因本案承受心理壓力，加上案發時間不算很長，規模不算大，希望法庭量刑時考慮。

控方指稱李當日向一名督察眼睛照射強光，當警員嘗試制服時，他作出反抗及欲逃走。當警員把李拉向站內控制室時，有人朝他們投擲物品，而督察後枕近左邊頸的位置遭劉用一個金屬月餅盒近距離擊中，而謝則伸出一把黑色雨傘企圖阻止警員關門。辯方於審訊時，質疑劉、謝並非涉案人士，爭議案中人士的身份；而李則質疑警方當時使用過度武力，其反抗動作乃基於自然反應，及受到胡椒噴霧刺激下作出的自衞。

法官郭啟安裁決時指，經仔細觀看不同片段，並把兩名涉案男女的髮型、面形、輪廓等，與首兩名被告作比對，同時檢視警方在2人住所檢獲的衣飾物品後，裁定2人便是片中參與暴動的兩名人士，劉亦被拍到以月餅罐擲向督察。對於辯方指，警方拘捕李時使用過度武力，法官認為李的傷勢亦未能支持其指稱，而從片段可見，李持續抗拒警員，警員只是在情急下，迫不得已把李從後拉倒在地上，認為警員不算使用過度武力，更非蓄意使用非法武力意圖令李受傷。而李當日曾以電筒強光照射警員，法庭認為他管有2支雷射筆，必然是準備在當晚照射警員眼睛，不可能有正當的意圖，因而裁定3人面對的所有控罪罪成。