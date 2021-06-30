政府僅獲22億元撥款提升3院校醫療教學設施　佔已分撥金額11%

為配合第二個10年醫院發展計劃及提升醫療教學設施等，政府預留3千億港元備用，並已分撥約200億港元，用以進行短、中及長期工程項目，提升和增加香港中文大學、香港大學及香港理工大學醫療教學設施。食物及衞生局副局長徐德義今（30日）出席立法會工務小組委員會會議，被問及已獲撥款金額時，指政府現已獲22億港元的工程撥款，佔有關款項的11%。

該小組委員會今早亦討論有關中大李卓敏基本醫學大樓設施翻新工程，餘下部分的撥款申請，涉5,720萬港元，用於在該醫學大樓進行空間重組和改善工程，以設置先進的教學實驗室和多用途課室。

議員梁志祥表示，一定支持項目，因現時欠缺醫生，需要透過培訓增加人手，如立法會對撥款存有猶豫，未來難以批評政府在醫療人才的培訓不足。他又指過去政府一般工程每平方米價格為3萬港元至4萬港元，惟今次只需要1.1萬港元，關注為何造價較低。

建築署總技術顧問(資助工程)葉盛德表示，建築工程涉1,970萬港元，屋宇裝備為2,340萬港元，佔整體工程費用約40%，而今次項目為翻新工項，只涉室內工程，與過去申請新造樓宇建築性質不同，強調是合理價錢。

另外，小組委員會主席謝偉銓問及有關翻新工程為何需要分期進行，中大醫學院副院長(發展)趙慧君表示，因教學空間有限，需要確保教學如常運作，故不能一次過封閉大樓進行工程。因此在設計工程時間表時，分為兩期，第一期的工程較有迫切性，需要翻新及擴展解剖實驗室，而工程已順利完工，現時申請撥款翻新課室。