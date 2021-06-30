考評局稱受停面授課堂影響　明年DSE取消中文口試

考試及評核局今(30日)公布，因應新冠肺炎疫情對學校面授課堂的影響，公開考試委員會會議決通過，精簡明年文憑試12個甲類科目的公開考試評核要求，以釋出教學時間，讓師生在學與教方面更具彈性。其中核心科目方面，中文科口試取消，但英文科口試則未有取消。

考評局指，因應公開考試精簡，現進一步修訂DSE甲類科目的《評核大綱》，包括取消中文科口試及精簡部分科目的筆試或實習考試之評核要求。除了中文口試取消外，其他科目如企業、會計與財務概論，二甲會計單元：乙部由必答題改為三選二作答；二乙商業管理單元：乙部由必答題，改為二選一。

中國歷史科卷一第一部分必答題分拆為兩題，考試選答一題；第二部分從甲、乙兩部分共六題中選答兩題，不受從甲部及乙部各選答一題的限制。

經濟科卷二取消丙部結構或文章或試題；音樂科「卷二演奏I 取消」，體育科體適能考核取消1609米跑。另外，設計與應用科技科、倫理與宗教、地理、歷史、資訊與通訊科技、旅遊與款待亦有精簡。