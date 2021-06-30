美議員提香港人民自由與選擇法案　助獲難民身份

美國民主、共和兩黨兩名眾議員周二（29日）宣布，會趁《港區國安法》實施一周年之際，周內提出《香港人民自由與選擇法案2021》。該法案推動讓聲稱返港後面臨迫害的在美港人，盡快獲得難民身份；又推動在移民政策上分開處理香港與內地個案，為期5年。

民主黨籍新澤西州眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）與共和黨籍伊利諾伊州眾議員金青格（Adam Kinzinger），共同提出上述法案，獲兩黨多名議員支持。法案推動向返港後或面臨迫害的在美港人，提供臨時難民身份；加快處理相關港人難民申請；繼續把香港視為與內地有別的地區；建立策略與國際盟友協助港人逃離迫害；加速接收擁有高技能的港人，提供多種途徑讓他們入境美國。

馬利諾夫斯基批評《港區國安法》，稱上述法案發出「香港自由不可協商」的訊息，向北京表明如繼續侵害香港自由，中國將把香港的財富和人才敗給美國，中國的損失將成美國的收穫。金青格強調，會致力確保香港人的人權，仍有很多工作需要做，但此法案將是清晰的第一步。《香港人民自由與選擇法案》去年獲美國眾議院通過，但在參議院遇到阻力，最終未能成法。