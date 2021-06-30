冒認速龍小隊騙14歲女口交　商人認3罪還押候判

27歲男商人去年在社交平台上，向一名14歲女童訛稱是高級督察，自誇曾在西九龍總區指揮官陶輝麾下「速龍小隊」任職，更趁深夜帶女童到時鐘酒店，讓女童替他口交。該男商人今（30日）在區域法院承認假冒公職人員及向16歲以下兒童作出猥褻行為兩罪。法官下令被告還押至8月11日判刑，期間待索閱其心理報告。

被告陳栢傑，報稱任職商人，屬初犯。他被控於2020年8月25日，在香港某處假冒香港警務處警務人員。他另被控於2020年11月1日，在旺角一酒店內向14歲女童X作出猥䙝行為。案情指，去年8月，X透過社交平台認識被告，被告訛稱於沙田區任職高級督察，並在俗稱速龍小隊的特別戰術小隊及陶輝指揮下工作。同年10月31日，X向被告表示想離家一晚，被告答應協助，X於是悄悄離家，與被告見面。

被告帶X到旺角一時鐘酒店，並要求X替他口交，更一度要求X仿照色情片段中的女子。雖然X不願意，但因害怕被告，於是就範，X當時感到噁心。至翌日早上，2人離開酒店，被告送X返回住所附近，又要求X假裝不認識他。X事後報警，並把與被告的一些對話內容交予警方。從對話中顯示，X曾指家人已報失蹤，質疑被告作為警員，為何不知她的全名。被告解釋稱是因為其職權所限，未能翻閱有關文件，又指在示威期間失蹤的個案會被抽起，存放在別處。