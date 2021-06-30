男子姦年幼繼女罪成囚12年　官斥以繼父之名行淫慾之惡

中年漢由繼女8歲開始，3年內涉嫌多次性侵犯繼女，不但要求她模仿色情片內女性呻吟及性交動作，更要與她肛交。該中年漢經審訊後被裁定2項強姦罪成，今（30日）在高被判入獄12年。高院暫委法官李瀚良判刑時，直斥被告「假繼父之名，行淫慾之惡」，嚴重違反誠信，使事主及其母親的身心飽受傷害，形容其行為令人憤慨。法官又指本案歷時3年多，事主當時只有10至13歲，被告卻在沒使用避孕套下侵犯她，她所受的委屈實難以想像，其身心亦受長遠影響，故必須嚴懲被告。事主母親今亦有到庭旁聽，散庭後她情緒激動，更一度衝向身處犯人檻的被告，需由警方等制止。

控方指稱，57歲被告W.K.Y.與內地女子Y於2012年結婚，當時約5歲的事主X便成為被告的繼女。在2015年9月至2016年7月期間某天，被告在海豐家中，X遭被告首次強姦，當時X只有8歲，X與表妹在家，被告拉X進房後鎖門後強姦她。即使X因痛楚哀求停止，仍無法遏止被告繼續，直至表妹在外敲門，X才能藉故離開。X與母親於2017年獲單程證來港，X繼續遭被告性侵犯，在2018年9月至2019年初，被告再次強姦X，又命令X模仿片中的性交動作和女性呻吟聲，要X嘗試騎在自己之上。

法官今判刑時引述事主的心理創傷報告指，她患嚴重創傷後遺症，出現自殺傾向及自我形象低落，回想事件時會變得極度悲痛，睡眠及專注力受影響，亦令她對人失去信心。專家認為她日後可能會出現其他徵狀，需接受長期治療。此外，事主母親則向專家透露，被告過往對性方面經常諸多要求，令她難以忍受。是次事件令她患上創傷後遺症，她不時感到焦慮，又經常情緒失控，甚至有自殺傾向。專家擔心她不能幫助事主走出陰霾。