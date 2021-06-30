應屆DSE考生襲警等罪成　放榜前夕被判入教導所　

患自閉症的19歲應屆文憑試男學生，涉於前年10月20日九龍大遊行當天，在旺角以粗口辱罵警員，向着警員大叫「死黑警！夠膽過嚟隻揪！」，並涉嫌掌摑警員及伸手拉扯警棍，導致警員失平衡跌倒。該名男生早前經審訊後，被裁定一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪及兩項襲警罪罪成，今（30日）在九龍城法院被判入教導所。裁判官鄭念慈指，雖然被告沒有使用武器襲警，卻足已令警員受到一定程度的傷勢，認為判刑須具一定阻嚇性。

被告陳秉臻，被控於2019年10月20日，在彌敦道與窩打老道交界作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。他另被控於同日同地，分別襲擊警員18423及6185。

辯方今求情時呈上多封求情信，其中被告在自撰求情信中表示知錯，稱「睇唔起自己」及感到羞愧，願向事主及其家屬致歉，並對香港警察感到非常抱歉。被告的父母在信中透露，兒子因不堪讀書壓力而患上抑鬱症及厭食症。校長則指，被告患情緒病，性格衝動，容易受他人影響。辯方強調，被告在案發時僅穿「街坊裝」，並無蒙面或戴裝備，他是受到現場氣氛影響而衝動犯案。此外，被告已準備好承擔法律責任，期望服刑完畢後可以升讀大學修讀工程課程。

裁判官判刑時表示，案發當天市民起初只是跟警員對罵，被告卻邀請警員「隻揪」，當警員執法時，被告就襲警。被告的行為確有機會觸發市民情緒，當天沒有重大事件發生，也只因警方有足夠警力控制場面而已；雖然被告沒有使用武器襲警，卻足已令警員受到一定程度的傷勢。鄭官表示，被告在定罪後才表示知錯，這是遲來的悔意，明言他選擇犯法，就要承擔法律責任。