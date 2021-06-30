英國留學生趕禁飛前「尾班機」返港　留學生：花逾萬元改機票

港府明日(1日)起對英國實施地區性航班「熔斷機制」，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。不少英國港人留學生把握機會坐「尾班機」今日(30日)返港。今午約12時，由英國倫敦起飛的CX252航班終抵港，機場人頭湧湧，等候轉至隔離酒店檢疫。

英國留學生蔡同學指，抵港後耗時逾5小時才完成不同檢測程序，並形容自己「好彩」，提早訂了機票。他批評港府無考慮留學生感受，因早前轉了登機措施，令他們已多花500元英鎊(即約5278港元)作上機前檢測，卻突然宣布封關，不少同學現時已訂不到酒店，無法回港。

他又提及，英國方面因防疫措施放寬，令確診人數回升，但不少英國人已開始重新注重防疫措施，相信確診人數增幅將會回落。

另一名留學生Roy表示，對禁飛措施實施倉促感突然，故急忙花費逾萬元將機票日期改早，但由於提早返港打亂計劃，檢疫酒店要「周圍求」方可改期。

留學生侯同學對成功回港感幸運及開心，他又指昨日(29日)才知道港府推行禁飛令，故由家人協助下買機票，並坦言「(機票)炒價炒到好高價」，酒店亦要加錢才有位 。