警破跨境賣淫集團　以加密通訊軟件招客　拘3骨幹12內地妓女

油尖警區早前發現有跨境賣淫集團，將在區內高檔酒店的賣淫活動，轉移至賓館及無牌按摩院，當中更有未經檢疫的非法入境者從事賣淫服務，在無戴口罩及近距離接觸下恐防爆發境外輸入及社區傳播個案。本周一(28日)，警方進行「嫩芽」行動，瓦解一個跨境賣淫集團，拘捕骨幹及內地妓女共15人。

油尖警區特別職務隊督察陳曉怡表示，該警區特別職務隊、反黑組及尖沙咀分區特遣隊，於本周一突擊搜查區內2間酒店、1間賓館及2間無牌按摩院，以涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者進入香港」、「管有他人身份證」及「行使他人身份證」罪拘捕2男(35及52歲)1女(28歲)，他們相信為區內一個賣淫集團的骨幹成員。

警方同時拘捕11名內地女子(21至39歲)，涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」，另一名30歲內地女子則涉嫌「違反逗留條件」被捕。

陳曉怡續指，該賣淫集團早前在內地招募妓女，於今年3月至6月安排其偷渡到港後，再由集團的本地成員協助其租用酒店房間及照顧他們日常生活所需，並透過微信、Whatsapp及Telegram等通訊軟件招攬嫖客。賣淫得益會由妓女以拆帳形式交予集團，並由一名擔任會計工作的被捕骨幹成員協助收款及匯款。據了解，該骨幹成員接受賣淫服務後，被集團招攬協助收款。

陳又稱，賣淫集團運作模式相信有黑幫成員參與，現時行動仍在進行，不排除有更多人被捕。所有被捕男女正被扣留調查，部分被捕女子將交由相關部門跟進。行動中，警方檢獲港幣約10萬元現金、約2千元人民幣、多部手機、一批避孕套、漱口水及潤滑劑等，亦檢走一批涉款59萬元的找換店單據，相信為匯款予賣淫集團的證據。

油尖警區行動主任陳駿翔總督察指出，行動成功搗破涉案賣淫集團，並堵截其收入來源。助理行動主任周飛龍督察強調，油尖警區會繼續留意有關情況及進行情報搜集，並與相關部門合作，以打擊非法賣淫活動及非法入境罪行。