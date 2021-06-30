唐英傑案續審被撞警首出庭　否認人肉盾牌擋車

23歲的唐英傑涉嫌於去年7月1日，駕駛插有「光復香港/時代革命」旗幟的電單車直衝警方防線並撞傷3名警員，他被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害罪，成為首名涉嫌違反《港區國安法》被控的人士。案件今（24日）在高院續審。案中被電單車撞傷的警員首度出庭作供，不認同警員是作人肉盾牌阻擋電單車，其中一人指事後出現後遺症，手部作痛連扭樽蓋亦有困難。

當日有份執勤的警員吳太盛供稱，當時他迎面跑向被告駕駛的電單車，並高舉盾牌，示意對方停車，但被告沒有理會。吳為了避開電單車，將盾牌在胸前橫掃作擋格，盾牌一度脫手，往被告方向飛去。辯方盤問時，播放現場的行車紀錄儀影片，顯示電單車接近一刻，吳左手手指張開，前臂往前揮般鬆開盾牌。辯方指出，吳是故意將盾牌擲向被告，並擊中被告。吳對此否認，重申「想盾牌飛過去，避一避。」

其中２名被撞傷的警員出庭作供，其中楊俊耀形容當時被電單車撞至整個人飛開，凌空撞到身旁一輛汽車後才倒地，其後背部感到劇痛。楊又不認同警員是把自己身體當成盾牌去阻止電單車，因為他在被撞前仍相信電單車會聽指示停下。警員李灝明則指，他被撞後出現後遺症，包括右手手腕作痛，導致連扭開水樽蓋的簡單動作亦難以做到、左腰及左膊不時感到痛楚。