政Whats噏：講「煲冬瓜」真的很興奮？　羅致光堅持10秒便失守

講「煲冬瓜」真係好興奮？或者IQ高達160嘅勞工及福利局局長羅致光，就未必會認同啦！話説政府今午(30日)召開記者會，交代「2元乘車優惠」擴展至60歳以上人士，期間有記者以普通話發問，羅先以普通話回答，但只係堅持咗短短10秒便告失守，尷尬咁講咗句「我都係用番廣東話答你」即刻轉台繼續回應。

喺記者會上，有電視台女記者以普通話提問，唔知係咪佢過去領教過羅致光嘅「煲冬瓜」，所以發問完結仲補多句「麻煩用粵語回答就好」。之不過，羅似乎唔係好理解記者嘅用意，一開波就用普通話作答「這個計劃我們……我們在2019年開始，就全面……估計這個計劃……」

雖則硬着頭皮，但羅自己都可能覺得好難頂，只係講咗10秒就不禁尷尬一笑：「我都係用返番廣東話答你！」然後轉番Channel(頻道)，以廣東話回應咗接近100秒。

內地有句順口溜「天不怕，地不怕，就怕廣東人講普通話」。今次羅局長當眾表演「煲冬瓜」結果「蝦碌」，會唔會走去惡補吓普通話呢？