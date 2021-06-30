政Whats噏：沙頭角劃為禁區多年　周浩鼎促政府改變封閉式管理

自70年前北區沙頭角被劃為邊境禁區，一直採取封閉式管理，但隨着中港兩地發展，愈嚟愈多聲音覺得封閉管理已不合時宜。議員周浩鼎日前就去咗一趟沙頭角，由北區地區委員會主席溫和輝以及北區區議員高維基帶路，話希望可以了解多啲，同埋敦促政府要積極啲發展沙頭角啊！

佢哋3人行到去沙頭角嘅街道，發現啲商店十室九空。溫和輝話，其實上世紀50、60年代沙頭角嘅禁區範圍更大，高峰期有成3萬幾人居住㗎，但好可惜礙於當時嘅發展策略同埋保安理由，被封閉超過70年，現時估計沙頭角得番1萬名居民左右。至於高維基就話，沙頭角一直被封閉形式管理，經濟活動少，年輕人都搬走啦，得番啲老人家住，經濟只會愈嚟愈萎縮。

周就留意到由沙頭角舉目張望，高樓林立嘅深圳鹽田區近在咫尺，相比之下就覺得沙頭角同對面深圳嘅發展反差太大。佢話一定要向特區政府反映，要求活化沙頭角，改變封閉式管理，並配合未來沙頭角口岸發展。佢指內地方面已經進行中，批評特區政府就好似無乜反應咁。佢又指中港兩地過往有唔少融合安排，形容需要特區政府全員一齊用心「落水」發展，先可以成事㗎嘛！