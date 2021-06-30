七一前夕警方灣仔會展一帶布防　「一哥」蕭澤頤到場巡視

七一升旗禮及酒會明天（7月1日）在灣仔金紫荊廣場及會展舉行，警方在外圍一帶嚴密布防，警務處處長蕭澤頤今日(30日)特意到場視察。蕭在今午約3時乘專車到達現場巡視，沿途與前線的警員交流，近一小時後離開。

灣仔會展在今午開始，已在港灣道入口外圍放置了多個大型水馬，有警員及保安人員駐守，任何人士出入都要在鐵閘前登記，部分出入口亦關閉，包括中環廣場往會展的天橋入口，另有部分入口除工作人員外巿民不得進入。會展附近的博覽道及博覽道東等已經封閉，同樣設有鐵閘並有警員駐守，檢查出入車輛。而港灣道一帶亦有警車停泊，有警員在場戒備。

據了解，警方當日會部署逾萬警力，從早到晚以高姿態巡邏，亦會出動反恐特勤隊，一旦有人違規，會盡快介入。另有消息指，如果仍然有人在網上號召集會，警方不排除與六四當日一樣，再次引用《公安條例》第17(4)條例，封閉維園及通往該處的通道。

由於當日亦有團體表明會舉行街站，警方會在各區布防，包括銅鑼灣及旺角，留意有關人士有否煽動行為或違反限聚令，一旦發現有違法行動會嚴正執法。