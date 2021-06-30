政Whats噏：副局政助質素參差　葉劉提「開放首長級職位」增強磨練

上個禮拜有議員喺立法會會議上提出一項「改革主要官員問責制」議案辯論，指主要官員問責制推行至今已逾18年，但未能充分達致其目的，促政府檢討主要官員問責制，議案獲得通過。議員葉劉淑儀今日(30日)喺社交平台貼文，指呢個議案勾起佢好多回憶。佢批評部分副局長同埋政治助理對政策局認識不足、質素參差，局長責無旁貸，又建議喺政策局開設首長級D2職位，等有潛質嘅政助或人才喺局內磨練，適合嘅話就予以擢升喎。

葉劉話政府喺2008年擴大問責制，增設副局長同埋政治助理以分擔局長嘅工作，本身設想都算係合情合理嘅，但係今時今日大部分副局長都唔係公務員出身，毫無政府經驗，對政策局嘅運作唔熟悉，未能全盤掌控局內狀況，部分人更欠缺相關專業背景，入職後所能分擔嘅工作好有限。葉劉認為局長或副局長至少要有相關嘅專業背景或者公共行政經驗，先至能夠有效發揮其職能。

葉劉又講到政治助理，故名思義理應主理政治工作，但目前政助嘅主要工作似乎係聯絡政黨同議員，又指大部分嘅政助都係政府嘅過客，且表現參差，部分政助極少嚟立法會同議員打交道或者拉票。佢認為政助表現欠佳，其局長責無旁貸，絕對有責任發掘下屬嘅才能，培訓、引導下屬好好發揮。

葉劉建議可以倣效殖民地時期設立「開放首長級職位」嘅做法，例如喺政策局開設首長級D2職位，等有潛質嘅政助、人才喺局內磨練，若適合並累積咗經驗，日後先至考慮擢升為副局長甚至局長，咁先係真正擴大特區政府嘅人才庫。