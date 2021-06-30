鰂魚涌公園2死2傷槍殺案開審　揭被告曾指與親戚有仇口　

一名聲稱曾任保鑣的女子，疑因母親遺產分配問題，與母親的親戚生罅隙，並於3年前下午時份，與眾親戚在太古城鰂魚涌公園散步時，突然掏出手槍連開4槍，擊斃二姨和四舅父，三姨及二舅父亦遭槍傷。涉案女子逃往附近商場時被捕，警誡下曾聲言「嗰啲係我屋企人，之前有仇口，所以開槍打佢哋」。她否認2項謀殺及2項有意圖而射擊罪。案件今（30日）在高等法院開審。遭槍傷的二舅父作供，提到當日被告主動相約他們飲茶，卻十分寡言，只曾說「點解個遺產咁遲先處理」。

47歲被告詹心桀，原名魏朝霞，至2000年改名換姓。詹被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬(80歲)及其四舅父詹鎮基(62歲)，及意圖使二舅父詹前駒(72歲)及三姨詹小慧(60歲)身體受嚴重傷害而向兩人射擊。控方開案陳詞指，被告在內地天津出生，與父母兄長先後移民來港。被告的外婆去世後，留下南豐新邨一個單位給8名兒女。被告的母親2013年開始身體狀況轉差，2年後去世，而該單位一直未被出售。被告曾指責親戚處理物業的手法，認為他們未有在母親去世前分配遺產，剝削了母親的權利。後來二舅父提議以800萬港元買下該物業，8兄弟姊妹可平分該筆款項，被告亡母的一份，則由被告及其兄可以平分。其後，被告相約眾親戚，聲稱欲親口答謝各親戚對其亡母一直以來照顧，便促成了案發當日的午飯聚會。

當日下午1時許，被告與4名事主及其大哥用膳後，一同步行去鰂魚涌公園，期間被告曾指需時考慮二舅父提議，並曾提及其保鑣工作，又示範最近所學的自衛術。至下午3時許，眾親戚表示欲先離開，被告聞言即叫親戚多坐一會兒，其後便突然掏出一枝25口徑自動手槍，連開4槍擊中4名事主的後腦、前額等部位。二姨及四舅父先後證實不治。被告行兇後跑到太古城中心，有保安將她截停，在她的褲袋內搜出一枝內有5發子彈的手槍。警方未幾趕抵拘捕被告。被告警誡下指「嗰啲係我屋企人，之前有仇口，所以開槍打佢哋」，但回到警署後，被告又改口「我唔係講『仇口』，我係講『糾紛』」。

被槍傷肋骨的二舅父詹前駒作供指，被告本跟從父親姓魏，平時稱她「阿霞」。二舅父表示原與被告甚少聯絡，直至被告母親健康每況愈下，眾親戚開設群組討論其狀況，他們才多了交流。二舅父供稱，記得被告曾說過覺得自己很聰明，可惜生在內地，不似其他親戚般一早移居香港，認為自己擁有較少資源。而在被告母親去世後，被告曾埋怨「如果佢唔去老人院，可能未必會死」。二舅父表示，案發當日被告相約他們飲茶，説要表達謝意，但卻遲到近一個半小時，中途又去廁所近半小時，見面後亦無説什麼感謝説話，只講了一句「點解個遺產咁遲先處理」，四舅父詹鎮基便解釋幾兄弟姊妹因太傷心、不捨得，而且也沒人催促，便一直沒有變賣物業，被告沒有就此回應。