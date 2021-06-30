警方保安局籲七一勿參與未經批准集結　屆時會果斷執法

社民連、天水連線、守護大嶼聯盟3個民間團體早前向警方正式申請在7月1日舉辦遊行，但結果遭警方和公眾集會及遊行上訴委員會拒絕申請。警方Facebook今（30日）發貼文指，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准的公眾活動，當日會在相關地點部署足夠警力，果斷執法，包括進行拘捕。保安局亦發出聲明指，就明日可能出現危害公共秩序和公共安全的行為，警方會作出適當部署，果斷執法；如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、《刑事罪行條例》及《港區國安法》等，警方會依法嚴肅處理，市民切勿以身試法。

警方指，有團體擬於明日(7月1日)在港島區進行集會及遊行，警方認為有需要維護公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由，且基於新冠肺炎對社會構成嚴重的健康風險，故發出「禁止公眾集會及反對公眾遊行通知」。申請人提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會經聆訊後，昨日(29日)駁回上訴申請。

警方重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。法庭最近亦就未經批准集結案作出裁決，參與未經批准集結，不論涉及暴力與否，均屬犯法。而參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。

另外，保安局聲明指，警方就明日在港島舉行的公眾集會及遊行作出禁止和反對，有關活動即屬未經批准集結。自《港區國安法》實施後，社會暴力罪行銳減，但本土恐怖主義的風險仍在，市民不能掉以輕心。警方昨拘捕兩名男子，並檢獲一批懷疑炸藥的原料、槍械部件及仿製槍械。初步調查顯示，被捕人有意圖製作具殺傷力的武器作非法用途，對社會構成嚴重安全威脅。