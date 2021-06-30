外籍男女聯手組商舖爆竊集團　警拘5人涉至少4案

警方本月接獲4宗發生於油麻地、尖沙咀、西營盤及跑馬地的店舖爆竊案，留意到4案均在凌晨時分發生，而且賊人犯罪手法一致，經深入調查後，相信背後牽涉同一爆竊集團。昨日(29日)以涉嫌「入屋犯法」及「處理贓物」罪，先後在銅鑼灣、北角及跑馬地拘捕5人(36至57歲)，相信已成功將集團徹底瓦解，正追查贓物下落。

灣仔警區重案組督察黃長俊表示，涉案集團分工精細，其中2名被捕菲律賓籍男子分別屬主腦及骨幹成員，負責爆破及搜掠工作，犯案時會打破店舖玻璃門或撬開地舖門鎖，得手後以「的士轉的士」方式逃走。另一名菲律賓籍女子及2名英國籍男子分別負責「睇水」和處理贓物。

灣仔警區刑事情報組督察陳敬樂指出，情報組經過分析後，成功鎖定銅鑼灣利園山道一住宅單位，其後派員展開埋伏行動，至昨凌晨以「入屋犯法」罪拘捕2名分別37歲及36歲的菲漢，另以涉嫌「處理贓物」拘捕一名36歲英籍男子。警方在該2名菲漢身上搜出12,000港元現金及1部手機，相信屬涉案失物。

同日早上，警方搜查被捕主腦在北角租住的酒店單位，再以涉嫌「入屋犯法」拘捕一名43歲菲籍女骨幹，並在單位檢獲集團犯案時所穿着的衣物，以及鐵筆、電鑽等爆破工具。及至當晚，警方亦在跑馬地一條行人隧道，拘捕疑有份處理贓物的57歲英漢，相信他協助集團用電鑽、爆破工具等打開竊得的夾萬。

據悉，被捕人士分別報稱送貨員、建築工人和無業，警方相信行動已瓦解一個近期活躍、針對低設防商戶的外籍跨區爆竊集團，而被捕人士均持香港身份證，已經留港5到10年以上，估計彼此是透過朋友介紹認識，警方正調查集團如何銷贓，不排除日後有更多人被捕。