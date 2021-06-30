新能源運輸基金批出20宗電動車申請　涉款2530萬元

為資助試驗及推動更廣泛使用綠色創新運輸技術於多種商用運輸工具，港府於2011年3月成立「新能源運輸基金」，供運輸營運人士和為其服務對象提供運輸服務的慈善/非牟利機構。環境保護署今日(30日)公布，該基金批出第32批試驗綠色創新運輸技術的申請，新獲批的20宗申請將試驗10輛電動輕型貨車、2輛電動中型貨車(拖頭)、9輛電動單層巴士及6輛電動電單車，共涉及資助金額約2,530萬港元。

連同新獲批的申請，基金現時共批出227個試驗項目，涉及資助金額總共約1.9億港元，當中包括試驗159輛電動輕型貨車、23輛電動單層巴士、5輛電動雙層巴士、3輛電動小型巴士、3輛電動的士、5輛電動中型貨車(拖頭)、6輛電動電單車、47輛混合動力輕型貨車、27輛混合動力中型貨車、26輛混合動力小型巴士、2輛混合動力單層巴士、1套用於巴士的太陽能空調系統、4套用於巴士的電動變頻空調系統、3套用於渡輪的柴油─電力驅動系統，以及1套用於渡輪的海水簾式廢氣洗滌器。

基金資助的技術包括新能源車輛或船隻、把現有的傳統車輛或船隻改裝為新能源車輛或船隻，以及與車輛或船隻相關的後處理減排裝置或節省燃料裝置。運輸營運人士和慈善/非牟利機構可申請資助試驗多種不同的綠色創新技術產品，每宗申請最多可獲1,000萬港元資助，而每位申請人的資助總額上限為1,200萬港元。

新獲批的申請分別來自「1606旅運有限公司」、「聯英發展有限公司」、「Birdland (Hong Kong) Limited」、「兄弟旅運投資有限公司」、「嘉宏物流有限公司」、「Decency Living HK Limited」、「金港環球國際旅行社有限公司」、「興勝建築有限公司」、「康達（香港）集團有限公司」、「怡和有限公司」、「嘉里貨運中心有限公司」、「景榮工程公司」、「高業有限公司」、「新動力投資有限公司」、「皇麗有限公司」、「潤置國際有限公司」、「發達汽車有限公司」、「天心旅運有限公司」、「華星氣體工程公司」、「泓達運輸工程有限公司」。