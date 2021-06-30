官二代被指於梯間襲警　官質疑警可信性裁罪脫

稱是內地「官二代」的香港大學男生，被懷疑是電話騙案騙徒，遭警員截查時，男生涉嫌用力掙扎及用膝蓋撞到3名警員，結果被控3項襲警罪。經審訊後，該男生今（30日）在觀塘法院被裁定全部罪名不成立。裁判官屈麗雯指，作供警員均未能解釋，為何警員在拘捕被告後，仍逗留在後樓梯一段長時間，關注警員有否在庭上說出真相。

操普通話的20歲被告杜立衡，涉案時為港大統計學和金融學系學生，曾在法庭報稱其父親是在內地負責稅務工作的官員。他否認3項襲警罪，指他於2020年9月3日，在牛頭角彩盈邨某座的後樓梯，襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。被告較早前另被控以欺騙手段取得財產罪，但其後獲撤控。

裁判官今裁決時指，警員制服被告後，從未正式宣布拘捕及解釋原因。而警員事後仍逗留在後樓梯約40分鐘，有警員在庭上解釋，是想等警車及處理拍攝現場照片等程序，亦有警員稱兩名駕駛警車的同事受傷。但事實上，警員拘捕被告時，警車已抵達現場，拍照等程序亦與被告無關，認為無必要逗留40分鐘，而作供警員又無法道出受傷同事的身份。綜觀所有因素，法庭對後樓梯發生的事存有疑問，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。

惟裁判官指，被告確有自招嫌疑之嫌。被告在審訊中出庭自辯稱，他是受自稱公安的內地騙徒欺騙，被指示將一部手機交給一名姓鄧老先生。被告自言以為獲委任為臨時公安及協助調查案件，又稱「公安」着他自行用電腦印出公安證明文件。不過，裁判官認為被告證供處處犯駁，不合情理，指被告絕非高分低能、對世事無知，形容被告說法似乎「忘記人係有基本常識」。