5月份零售銷貨額升10.5%　港府料電子消費券提振有限

本港疫情回穩，零售表現持續向好。政府統計處今(30日)公布今年5月份的零售業總銷貨價值，較去年同月上升10.5%，連升第4個月，但升幅較上月的12.1%微跌；另外與去年同期比較，今年首5個月合計零售業數字上升8.9%。政府發言人指，儘管將推出的消費券，有助刺激本地消費意欲，但旅遊業仍舊冰封下，零售業經營環境短期內將仍具挑戰。零售業界指，消費劵料只能為業界帶來約1成的收益，即近20多億港元，但如本港疫情不隱，則會削弱消費劵效果。

政府統計處今公布5月份零售業銷貨額臨時統計數字，估計為296億港元，按年上升10.5%。疫情下市民較少外出，刺激網上購物，5月的網上銷售臨時估計為22億港元，佔整體7.4%，較去年同月上升53.1%，而首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計亦較去年上升53.1%。

在各消費類別方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物經歷多個月暴瀉後反升，按年同期升54.8%；汽車及汽車零件與燃料亦上升28.3%與22.4%。而今年首5個月與去年比較，奢侈品亦上升，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物急升34.2%，服裝與衣物、鞋類等亦有2成多的增長。

政府發言人表示，儘管即將推出的消費券計劃應有助刺激本地消費意欲，但在缺乏旅客消費的情況下，零售業的經營環境短期內將仍具挑戰。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，5月的升幅是上年低基數效應帶動，如與2019年較正常時期比較，實際是下跌26%，業界指雖然政府放寬禁聚令，但市內人流、消費力疲弱，預料未來6、7月都會如5月的情況相似。

對於政府在未來發放消費劵，謝邱安儀指消費券能帶動消費氣氛，又指現時縮減發放期數是對業界較持平，較公平做法，但因消費券可用於飲食業，不單是零售業得益，料會為業界帶來約1成的收益，即近20多億港元，但實際上如本港疫情不隱，受變種病毒等影響，則會削弱消費劵效果。

另外，謝邱安儀指過去訪問了21間公司，涉及3300間零售店舖，5.8萬名從業員，她指絕大部份公司在第3季不會再要求員工放無薪假、減薪、裁員情況，但亦有55%公司會在第3季關店，關店幅度近5至10%。