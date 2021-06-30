啟德新急症醫院地盤發現炸彈　EOD人員到場處理

啟德發展區發現炸彈。今午(30日)4時許，承昌道香港兒童醫院對面的新急症醫院地盤，工人挖地時赫見泥土中有兩枚約1米長的懷疑戰時炸彈，立刻致電報警。警方到場後，恐防炸彈發生爆炸造成人命傷亡，正疏散100米範圍內的人士，並通知爆炸品處理課(EOD)人員到場處理。消防則在場開喉戒備，警方反恐特勤隊亦到場了解情況。

受事件影響，介乎常怡道至承昌道的一段祥業街來回方向全線、觀塘繞道通往宏照道的支路全線均須封閉，現時上址交通繁忙。另外，香港兒童醫院目前已關閉靠向地盤的出入口，所有人士要使用其他門口出入。

據了解，涉事地盤屬醫院管理局的「十年醫院發展計劃」的一部分，政府早在2016年施政報告中宣布預留2000億港元專款承擔相關計劃，以妥善規劃重建或擴建現有醫院和興建新醫院，而上址正進行新急症醫院的興建工作。

根據資料，新急症醫院預計在2025年峻工，將會成為本港最大規模的急症醫院之一，設有2,400張病床，37個手術室及一系列的臨床服務和設施。該醫院同時會作成指定創傷中心，提供二十四小時運作的急症室，備有足夠人手和完善設施應對各類型急症、緊急情況及重大事故。