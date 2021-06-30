海關推行「智慧海關藍圖」　提4大發展方向提升職能

香港海關前年公布「智慧海關藍圖」，以配合港府提出以創新科技提升執法機構能力，保安局向立法會提交文件介紹有關範疇發展。保安局指，「智慧海關藍圖」提出4個發展方向提升海關的職能，包括智慧邊界管理、智慧調查及案件管理、智慧便商利貿，以及智慧營商發展。其中海關計劃引入更多具備自動偵測違禁品功能的新設備，包括用於現有X光檢查器，並內設人工智能功能的自動偵測儀，以及電腦掃描檢查系統。

保安局指，智慧邊界管理會針對便利跨境旅客和貨物快速清關，以及打擊屬海關執法範疇的罪行為主，計劃會引入更多具備自動偵測違禁品功能的新設備，用於現有X光檢查器的自動偵測儀，透過比對可疑物件與數據庫內的X光影像自動辨識違禁品，例如槍械和武器、香煙和通訊設備等；而電腦掃描檢查系統則能掃描出高解像立體影像，自動偵測違禁品的功能。海關指，首批38套X光檢查器自動偵測儀已投入運作，而第二批設備涉及6台電腦掃描檢查系統，及約40套X光檢查器自動偵測儀，將於明年初左右交付。

至於便利旅客方面，海關現正研發互動問答系統，於各個管制站增設機械人助手，以及在海關網站加入在線聊天機器人，回應公眾查詢；而有關系統擬於2023年推出。

至於智慧調查及案件管理方面，局方表示，海關正開發「海關罪行大數據分析系統」，以整合和檢視各類資訊來源(包括內部電腦系統、社交媒體及網上新聞)的數據，再以人工智能、大數據及預測分析技術，分析罪行的潛藏趨勢和犯罪模式等。海關就此已與香港應用科技研究院合作展開研究，預計研究於明年完成。

此外，海關現正研發「智慧證物管理系統」以實時監察檢獲物品在倉庫內的位置，又透過無線射頻識別技術，改善倉庫的整體管理效率。海關於今年展開有關系統的概念驗證研究。