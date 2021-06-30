保安局批激進分子利用文宣挑起仇恨　欲令暴力死灰復燃

本港自2019年反對修訂《逃犯修例》風波起，社會治安動盪。保安局表示，自《港區國安法》去年6月底實施後，暴力行為銳減，但互聯網上仍不時有激進分子繼續利用「文宣」伺機挑起仇恨，意圖令暴力場面在本港死灰復燃。根據最新資料，過去兩年，本港警方共破獲超過20宗爆炸品及槍械相關的案件。面對本土恐怖主義威脅，保安局、跨部門反恐專責組及其成員部門採取連串策略，加強防範。

保安局向立法會提交的文件指出，環球形勢方面，有恐怖組織利用互聯網發布煽動性的宣傳品，部分人士接觸宣傳品後，在大量和密集式極端資訊耳濡目染下深化其理念，「自我激化」後繼而發動恐怖襲擊。香港資訊流通十分自由，不能忽視「自我激化」趨勢蔓延至本港的威脅，亦不能排除個別人士有機會抄襲恐怖分子進行暴力襲擊的手法，在本港策動極端暴力行為。

雖然本港面對恐怖襲擊威脅的風險級別維持「中度」，但受本土恐怖主義威脅，過去兩年，警方共破獲超過 20 宗爆炸品及槍械相關的案件，拘捕超過93人，搜獲2.6公噸的爆炸品和36支槍械。為防範及應對本土恐怖主義抬頭，保安局、跨部門反恐專責組及其成員部門，包括入境處、海關、警務處、懲教署、消防處及政府飛行服務隊等採取連串策略，加強防範。

專責組一直重視紀律部隊人員的反恐培訓，至今已為超過1.6萬名紀律部隊人員提供不同形式的反恐培訓。專責組又積極加強與公私營機構的溝通和合作，尤其是針對一些可能面對較高受襲風險的設施，例如機場、大型購物商場及醫院等，為相關機構人員提供訓練或簡報，增加他們對可疑物品和炸彈的警覺性、預防和應變意識。自去年4月至今，專責組已為相關機構提供20場培訓，參與人數超過1,000人。