飛服隊為退役機謀出路　擬作展覽或專業教育用途

政府飛行服務隊的飛機退役後，未必可順利在飛機二手市場出售，故隊方對於2010年後退役的飛機採取了招標以外的其他安排，包括展覽、內部培訓和教學用途。隊方有3架超級美洲豹及兩架海豚EC155B1型直升機於去年正式完成退役檢測，也會考慮類同退役方案。

保安局的文件指，近10年世界經濟不穩定影響航空業市場波動，故二手市場買家對於飛行服務隊的退役飛機缺乏興趣。對於去年正式完成退役檢測安排的5架直升機，政府飛行服務隊會按既定程序，透過巿場調查估算退役飛機的剩餘價值，如果該些飛機的剩餘價值仍可帶來合理的收益，將會以公開招標方式在二手市場放售，收益將會撥入政府賬目。

惟倘若如果巿場調查估算遠低目標，則會考慮用作其他用途。由於上述兩架海豚直升機缺乏承接能力，因此隊方已提議該兩架直升機，會分別在香港科學館作長期展覽，以及作普及專業教育用途。

而3架已退役的超級美洲豹直升機，會硏究保留1架曾經參與汶川大地震後救援工作的直升機，放置於適當的公開場所或展覽館，讓市民能夠近距離體驗大型直升機，提高對航空知識的興趣，同時也作為對香港在抗震救災工作的一個肯定，以及增進對飛行服務隊工作的認識。至於另外2架，局方正聯繫感興趣的各方，探討他們作戶外展覽的意見。