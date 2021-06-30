律政司涉放生掟動物狂　新主人提覆核被駁回

深井豪景花園去年情人節發生動物兇案，30隻動物被人從高處拋下，其中18隻死亡。警方雖然拘捕2名懷疑涉案人士，但律政司其後決定不提出檢控。其中一隻幸存貓隻的新主人去年申請司法覆核，質疑刑事檢控專員的不檢控決定。高院法官李運騰今（30日）頒下裁決，指案件並無合理可爭辯之處，拒絕批出其司法覆核申請許可，但考慮到案件涉及公眾利益，法官下令申請人只需向律政司支付聆訊當日的訟費。

申請人是彭樂詩（譯音），答辯人是刑事檢控專員。早前聆訊時披露，今次事件發生於去年2月14日，律政司於去年8月12日已決定不檢控，並於翌日把決定通知愛護動物協會。惟律政司於去年9月2日接受傳媒查詢該案進展時，才首次公布不作檢控。法官今在判詞指出，因已過了檢控時效，因此即使申請人勝訴，律政司亦無法檢控該2名可疑男子。不過因律師已準備好所有理據，而且案件受傳媒關注，故法官決定仍就理據作分析。

法官指，2名可疑男子其實只是獲邀到警署接受調查，他們亦沒任何招認。法官認為案件存在很多可能性，包括可能其中一人所為或有他人侵入該單位行事等。律政司其後亦清晰說明，因為沒有足夠證據才決定不提告，認為律政司的決定並無不合理之處。法續續稱，或許有人認為現時的法律對動物權益保障不足，但市民不應利用司法覆核去爭取動物權益，而是從整體立法着手。若要求律政司在沒有合理機會定罪時仍提出檢控，便有違無罪假定原則，會對刑事檢控制度造成損害。

對於申請人指，律政司沒有盡早向公眾表明不作起訴，有違包括申請人在內的公眾人士之合理期望。法官指根據《基本法》，檢控決定在於律政司一方，而且據律政司的相關指引及憲章，其並沒義務作出不提告決定後在合理時間內通知公眾，故並故沒有違反合理期望。而且「受害者」並非人類，申請人亦是律政司作決定後才領養受害貓隻，申請人亦從沒向律政司或警方作查詢，而律政司已將決定告之當時代為照顧的愛協，故沒有責任告之申請人。