兩地區康健中心服務招標　合約營運期為3年

食物及衞生局今日(30日)分別為南區及元朗地區康健中心展開公開招標，邀請非公營機構營運兩間中心的服務。中標者稍後在政府批出合約後有最多8個月的營運籌備期，以期於明年開始營運上述兩間地區康健中心及相關服務網絡；合約的營運期為3年。

南區及元朗地區康健中心將主力提供預防服務，亦會因應地區人口分布和社區的健康風險因素調整服務。根據食衞局招標公告，南區地區康健中心的中標者須營運主中心和4個附屬中心。至於元朗地區康健中心的中標者則須營運主中心及3個附屬中心和3個服務點。該局將於下月14日就上述招標分別舉行設有問答環節的網上簡介會。投標者必須於今年8月27日中午12時前把投標書放入位於香港添馬添美道二號政府總部東翼地下公眾入口大堂的政府總部投標箱內，逾期的投標概不受理。

地區康健中心是區內的基層醫療樞紐，地區康健中心營運者透過醫社合作和公私合營的模式，提供由政府補貼的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康，藉以提升市民自我管理健康的能力，並在社區內為長期病患者提供支援。