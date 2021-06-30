過去一周錄181宗接種疫苗異常報告　累計增至近4000宗

本港新冠疫苗接種計劃開展至今四個月，食物及衞生局今日(30日)公布，截至本周日(27日)過去的一星期，衞生署共接獲181宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，以及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至本周日，本港共有215萬名市民已接種最少一劑新冠疫苗，佔全港12歲或以上人口的31.6%。疫苗開打至今，衞生署至今累計接獲3,928宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.11%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括早前公布的22宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

根據醫管局資料，5月31日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有63.2宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有3.2宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率，為每10萬人有3.2宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.3宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有24.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有5.4宗。當局指根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。