港台再叫停節目　消息指《The Pulse》停播

年花10億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，屢被批節目立場偏頗。繼節目《五夜講場》及《視點31》獲通知要停播後，消息指英文節目《脈搏》(《The Pulse》)亦要停播。

有傳媒引述消息指《The Pulse》需停播，而已辭任港台英文節目主持人的Steve Vines亦透露本周五(7月2日)的《The Pulse》將會是本季最後一集，但未知在暑假後能否再續播節目。在港台的節目表可見本周五仍會播出節目，但在再下星期五(7月9日)已被另一節目《卓越教室》取代有關時段。

港台回覆指會不時檢視及更新不同頻道的節目組合，包括推出全新節目以取代一些舊節目、為現有節目注入新元素、就節目播放時間作出調動、為節目進行季節性暫停安排等。港台又指可留意在不同平台公布的具體節目安排。

事實上，有關節目備受爭議，時任節目記者唐若韞於去年3月訪問世界衞生組織代表時，曾詢問會否讓台灣加入世衞。商務及經濟發展局事後批評有關表達違反一個中國原則，通訊事務管理局則在本月指有關接獲的投訴理據不足，毋須向港台採取進一步行動，但唐若韞已於4月辭職。