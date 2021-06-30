包機公司經理向飛機商索回佣　分別囚30及22個月

一名包機服務商董事及另一間包機服務商的前經理，因就租用噴射機訂單串謀收受約63萬港元賄賂，早前被裁定串謀使代理人接受利益罪名成立。他們今天（30日）在區域法院接受判刑，結果分別被判囚22及30個月。

本案2名被告分別為徐卓（35歲、卓翔商務航空有限公司董事）及梁煜榮（37歲、L’voyage Limited前客戶經理）。他們早前同被裁定一項。區域法院法官葉佐文今日判徐監禁22個月，而梁則被判囚30個月。

案情透露，梁煜榮於案發時是L’voyage的客戶經理，該公司是一間包機服務商，為顧客安排租用私人飛機服務。卓翔是另一間包機服務商，而徐卓是該公司董事。梁的職責包括尋找私人飛機營運商或其他包機服務商，及向對方發出訂單，以為客戶安排噴射機服務。

據控方證供，2名被告達成秘密協議，梁於2017年8月至2018年1月期間，先後從徐接受6筆合共約63萬港元的非法佣金，作為向卓翔發出7張租用噴射機訂單的報酬。有關訂單總值約51萬美元（逾390萬港元）。而L’voyage不容許包括梁在內的僱員，就公司的事務或業務索取或接受利益。