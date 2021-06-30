「一哥」蕭澤頤堅決維護國安　 承諾全方位支援同袍工作

自前年反對修訂《逃犯條例》風波以來，黑暴勢力蔓延，嚴重影響本港治安，幸警方穩守本港治安最前線，阻止暴力吞噬香港。為此，新任警務處處長蕭澤頤稱，衷心感謝同袍的貢獻，鼓勵他們要以堅如磐石的決心，繼續依法打擊一切危害國家安全的行為，又承諾在未來日子會全方位支援同袍的工作。

蕭澤頤稱，《港區國安法》於去年6月30日實施，於7月1日警隊國安處成立，承擔起維護國家安全的重責。他提醒同袍即使刻下香港回復平穩，亦要做到「安而不忘危」，繼續依法打擊一切危害國安的行為。

在內部溝通方面，蕭強調必須延續內部良好溝通這個優良傳統，認為同袍的意見對警隊的發展尤其重要。警隊的管理層與所有的督導人員會繼續提高行動效率、加強裝備配置、建設科技警政、優化工序和人員福利，亦期望所有督導人員更積極主動，了解前線同事工作的挑戰，向管理層提出支援他們工作的方案，令內部溝通更加到位、踏實。

最後，他勉勵同袍要時刻謹記加入警隊的初心，稱：「『積土而為山，積水而為海』，只要繼續努力，以專業的態度實踐我們的承諾，我深信市民大眾終會被我們『心繫社會』的表現所打動，明白到香港警隊是一支值得信賴的專業隊伍」。