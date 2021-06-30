可12人一枱D類食肆大增至53間　灣仔區最多

食肆在「疫苗氣泡」下分四級制，D類食肆營運方式最寬鬆，條件是部分食客及員工須接種新冠疫苗。根據食物環境衞生署目前最新食肆名單，D類食肆大增至53間，以灣仔區最多，佔23間，主要為酒樓；中西區亦有17間。食環署今日(30日)提醒食肆負責人，選擇在「疫苗氣泡」下以C類或D類運作模式運作的餐廳，須在食環署的「疫苗氣泡」專題網頁登記相關資料。

目前D類食肆規定每枱至少3分2顧客已接種第一劑疫苗，且所有員工必須已接種兩劑疫苗並過14日。此類食肆容許每枱最多12人，堂食時間至凌晨2時。食環署表示，若食肆需升級至C或D類食肆，須在食環署的「疫苗氣泡」專題網頁登記相關資料。若餐廳欲轉以其他模式或酒吧運作，其負責人亦須透過「疫苗氣泡」專頁提交取消C類或D類食肆登記的申請。

此外，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，食環署會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至7月31日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。