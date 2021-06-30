降血壓藥含雜質或增患癌風險　3批曾供應衞生署診所需回收

一款用於降低血壓的處方藥物，有3個批次產品被驗出疊氮雜質含量超標，可能增加患癌症的風險。由於相關產品曾進口並供應予衞生署診所、私家診所和社區藥房，衞生署今日(30日)同意持牌藥物批發商梯瓦製藥香港有限公司採取預防措施，從市面回收3批名為「Losartan-Teva 50毫克藥片」的產品(香港註冊編號：HK-58863)。

署方表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，並呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見。

衞生署今日接獲該藥物批發商通知，指相關藥物的海外製造商發現上述批次的產品的有效成分，含有高於可接受水平的疊氮雜質。根據批發商資料，該藥物有3個批次(編號：0480918、0681118、0760120)曾進口並在本港供應，故作為預防措施，將自願從市面回收受影響的批次。

疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸(DNA)的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險則尚未清楚。而海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響，衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。