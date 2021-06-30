6人疑於沙田萬怡酒店進食自助餐後食物中毒　期間曾吃生蠔

近日懷疑食物中毒個案頻生，衞生署今(30日)公布，正調查2宗懷疑食物中毒個案，涉及6人，兩宗懷疑食物中毒個案同樣在本月26日，同一餐廳內發生，涉事餐廳為位於沙田安平街1號沙田萬怡酒店內的「MoMo Café」，受影響人士曾光顧該餐廳自助餐，並進食生蠔，首宗個案涉及2男1女，年齡介乎28至30歲，他們在該餐廳進食自助晚餐後，約18至26小時後，出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵，當中兩人到香港浸信會醫院求醫，其中一人入院，並已於今日出院，另一人並無求診。

另一宗個案則涉及2男1女，年齡介乎30至40歲，並於該餐廳進食自助午餐，約32至34小時後出現類似病徵，3人向私家醫生求醫，不需入院。

衞生署衞生防護中心指，全部病人情況穩定，又指署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。中心提醒市民外出用膳時，應避免進食生的海產、小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔、進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食等。