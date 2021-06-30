灣仔4店舖凍肉扮新鮮豬出售　食環扣查450公斤貨

食物環境衞生署為打擊以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，今日(30日)在灣仔區突擊檢查6間懷疑以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的新鮮糧食店，署方人員在其中4間店舖合共檢獲約450公斤懷疑冰鮮肉、冷藏肉及冷藏家禽，並已加上標記及印記作進一步調查，該4間店舖的持牌人因涉嫌違反《食物業規例》正協助調查，如有足夠證據，署方將提出檢控。

行動期間，該署亦發現其中1間處所不潔，且有員工在地上處理豬隻內臟致食物有受污染風險，已分別展開2宗檢控。此外，食環署人員亦發現上述4間店舖，及另外1間新鮮糧食店未能提供送貨單供查核，違反相關持牌條件而向有關新鮮糧食店負責人發出口頭警告。

今年3月至今，食環署於中西區、旺角區及深水埗區向合共4間新鮮糧食店，採取了3次突擊行動，檢獲並封存約1,200公斤懷疑冰鮮肉或冷藏肉，並向當中1間涉嫌未有批簽而售賣冷藏肉的新鮮糧食店提出檢控；其餘3間新鮮糧食店亦因食物室不潔、在露天地方儲存及處理豬肉及在公眾地方造成阻礙，涉嫌違反《食物業規例》及《簡易程序治罪條例》中的相關規定而遭到檢控。

另外，食環署在全港各區加強巡查違規售賣限制出售食物，包括刺身及不經烹煮而食用的蠔等的情況，署方表示，自今年5月至今共向違規處所，包括街市攤檔、食物製造廠、新鮮糧食店及食肆等展開16宗檢控，涉及的違規行為主要包括未經許可售賣限制出售食物及無牌經營食物業等。