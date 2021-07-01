汽車後座倡設兒童安全帶　修例8年無進展

現行法例並未規定私家車後座安裝兒童安全帶，東網記者連日巡視，發現多輛載有小童的私家車都未有安裝相關裝置，有家長更手抱小朋友坐在前座，一旦車輛急煞或遇到意外，情況不堪設想。其實早於2010年業界及消委會已要求政府檢討相關法例，惟建議自2013年諮詢立法會後至今8年仍未完成法例擬定工作。有議員批評運輸署一直採用「拖字闕」，漠視市民安全。

現時本港有關兒童乘車安全的法例，只強制3歲小童乘坐私家車前座時，必須使用認可兒童束縛設備，未有規定後座安裝相關裝置，惟後座的安全帶是按成人體形設計，未必能為小童提供最佳保護。

由於現行法例未有規管，道路上大多私家車後座都未有裝上兒童安全帶裝置。東網記者日前巡視多區，發現多輛載有小童的私家車均未有安裝兒童安全帶裝置。其中在銅鑼灣告士打道天橋視察兩小時，發現共有37輛載有小童的私家車，當中只有4輛後座有安裝兒童安全帶裝置，32輛未有安裝，1輛車內有兩名小童，卻只有一個兒童安全帶裝置。記者亦發現至少有10名兒童坐於前座，有些更是被家長「手抱」。

若沒有兒童安全帶裝置保護，一旦發生撞擊，坐後座的小童很容易飛到前排座位，甚至擋風玻璃，後果堪虞。香港汽車會會長李耀培表示，雖然香港較少高速公路，惟近20年汽車的效能不斷提升，車輛起步速度亦不斷上升，容易令司機急煞車，以時速40公里為例，當車輛急煞時，車內乘客就會受到體重乘30倍的衝擊。因此，在車內小童未有繫上合適的安全裝置下，就有機會出現嚴重傷亡。

議員柯創盛直指運輸署一直採用「拖字闕」，有關建議自2013年諮詢立法會後，至今仍未立法，亦未有向議員交代立法時間表，只表示現行法例已足夠保障兒童安全。其實在地區中已有不少聲音表示立法的必要性，惟運輸署一直愛理不理。

運輸及房屋局局長陳帆日前於立法會就有關提問時指，自政府向立法會交通事務委員會匯報有關方案後，已開展擬定法例框架的工作，並於2018年5月回覆立法會質詢時報告進展。運輸署亦特別就以身高及年齡作為準則所牽涉的執法細節及挑戰，一直與執法部門商討，並尋求律政司的法律意見。