Dr.東：銀屑病可衍生關節炎　年過40患者宜每年驗血

銀屑病暫時沒有方法可治愈，更會隨着年齡增長衍生共病問題。皮膚及性病科專科醫生指，關節炎、虹膜炎、情緒問題及新陳代謝病是常見的銀屑病共病，變相令患者除了要承受皮膚問題所帶來的困擾，更要面對該病引致的生理健康問題。醫生建議40歲以上的銀屑病患者，應每年進行驗血檢查身體情況，若病情嚴重，便應諮詢醫生意見轉用生物制劑控制。

銀屑病又稱牛皮癬，屬全身免疫系統的問題，由於免疫系統不正常地自己攻擊自己，導致出現多個發炎因子，令到皮膚細胞發炎不斷增生，從而導致皮屑掉落，外觀上會出現紅疹及脫皮，影響身上任何一處皮膚。銀屑病更會增加出現共病的機會，皮膚及性病科專科醫生何家強指，在統計學上，時間愈長、銀屑病病情愈嚴重的患者，患共病的風險愈高。

現時較常見的共病以銀屑病關節炎為主，估計有3成，甚至一半的銀屑病患者同時患有該病。何指，由於患者以為是皮膚問題，令病情隨着時間每況越下，對關節損害越深，嚴重更可致關節永久變形，影響活動能力。

而且銀屑病關節炎患者，普遍有高血壓和高血脂等與心血管疾病相關的傳統高危因素，因為他們體內的發炎因子水平持續過高，從而損害他們的心血管健康。此外，銀屑病會影響到外觀，患者會因此擔心受到歧視而形成心理壓力，增加患情緒病的問題。至於患上虹膜炎，甚至致盲的個案則較少遇到。

何表示，一名40歲男子本身銀屑病發病的位置在背脊及腳較多，初期以服用藥物「甲氨蝶呤」來穩定病情，惟2至3年後，開始出現早上起床時關節不靈活，手指腫脹，腰椎及手亦會關節痛。他稱，以上種種症狀正反映該男病人似乎有銀屑病關節炎的問題，需轉用生物製劑來治療。

何解釋，現時常用以治療銀屑病的生物制劑有三種，包括「抗甲型腫瘤壞死因子」、「抗白介素-17」及「抗白介素-23」。他指，中至重度病情的銀屑病患者會使用生物制劑，若患者有早期關節炎症狀，包括出現紅、腫、脹等；或有患者銀屑病病徵輕微，但出現共病症狀，醫生亦會考慮使用生物制劑。

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