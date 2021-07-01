東方日報A2：港澳擬月內通關　免隔離多規限

港澳通關因本港疫情不穩導致一波三折，據悉雙方有意在本月中上旬恢復有限度通關，但前設有多項防疫限制，包括往來人士必須接種新冠疫苗、使用指定顏色健康碼、禁止進行高危場所如酒店內泳池及其他水上設施。有指澳門當局將本港27歲機場地勤個案不列作本地個案處理，認為毋須再重新計算清零日數，即本月3日本港將達連續28日無本地源頭不明個案的標準。有澳門學者指，若防疫要求嚴謹，會大大降低對遊客的吸引力；反之限制減少，則有望變回疫情前的盛況。另有消息指，港府期望港澳通關後，有助與內地商討，最終達至三地通關，港府高官今次「上京」亦會向中央反映，冀首先與深圳陸路通關。

港府外防輸入政策漏洞處處，本港6月5日爆出首單源頭不明感染變種病毒的17歲少女，及後在機場亦出現變種病毒傳染地勤人員疑雲。據悉，澳門當局認為機場個案沒有在社區傳播，不列作本地個案處理，如果維持28日本地源頭不明個案清零作為通關條件，本周六（7月3日）將屆滿清零標準。

消息指港澳兩地仍在觀望本港疫情變化，最快或在本月恢復有限度通關，但會附加多項限制，包括要求香港入境澳門的旅客使用健康碼，並為港人標記新指定顏色，持有該健康碼人士可在酒店範圍內活動。而澳門當地現時使用的健康碼設有「紅、黃、綠」三色，綠碼代表可進入娛樂場、餐廳及商場等場所，證明與新冠肺炎無關；黃碼及紅碼人士則不得進入。

此外，有指澳門旅遊局在周日（6月27日）向當地酒店業界發信，以商討可行方案；信中提及，酒店倘能安排指定樓層予港人集中入住會較佳，但限制港人於酒店範圍內使用游泳池及其他水上設施。

香港旅客到澳門探親方面，據了解，澳門當局初步方案，規定若港人赴澳逗留14天或以上，抵澳後將需在不同的時間點進行核酸檢測，而即日來回或在需要核酸檢測前已離開澳門，便毋須多次檢測。

另外，入境港人亦需限制在澳門的活動範圍，特別是高風險場所及活動均不能參與。至於往來船運安排方面，有指港府已聯絡船公司，了解往返船隻能否順利運作，估計短時間內將復航，但仍未有最終定案。

澳門旅遊學院講師盧振邦指，雖然通關條件至今仍是未知數，但若要求十分嚴謹，如要打齊兩針疫苗、出行及抵埗均須檢測，就會大大降低對遊客的吸引力。香港中國旅遊協會副理事長姚柏良估計兩地政府在初期開通階段都會謹慎行事，部分高危易播疫場所，例如桑拿、泳池被禁止進入，他相信港人都會理解，認為需要有「零的突破」，先行先試。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：