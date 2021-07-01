七一升旗禮警方布防　清晨全港多區設路障查車

七一升旗禮及酒會今日(7月1日)在灣仔金紫荊廣場及會展舉行，警方在清晨時分已在上址外圍一帶嚴密布防。今晨5時開始，警方在全港多區設置路障截查可疑車輛，包括紅磡海底隧道九龍入口、灣仔告士打道西行近灣仔北出口、夏愨道金鐘遠東金融中心對出，以及大欖隧道近收費站前等。

至於灣仔會展，則早在昨午(6月30日)開始，在港灣道入口外圍已放置了多個大型水馬，同時有警員及保安人員駐守，任何人士出入均要在鐵閘前登記，部分出入口亦已關閉，包括中環廣場往會展的天橋入口，另有部分入口除工作人員外，巿民均不得進入。

在會展附近的博覽道及博覽道東等亦已經封閉，同樣設有鐵閘，有警員駐守及檢查出入車輛。而港灣道一帶停泊多輛警車，多名警員在場戒備。

消息指，警隊今日除了在金紫荊廣場和會展巡邏，亦會於銅鑼灣港鐵站和旺角港鐵站加強巡邏，反恐特勤隊和鐵路應變部隊亦有人員作反恐部署，以加強活動的安全及應對恐襲的能力。

據了解，警方今日會部署逾萬警力，從早到晚以高姿態巡邏，一旦有人違規，會盡快介入。另有消息指，如果仍然有人在網上號召集會，警方不排除與六四當日一樣，再次引用《公安條例》第17(4)條例，封閉維園及通往該處的通道。