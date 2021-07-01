中共慶祝建黨100周年　解放軍戰機飛越天安門上空

內地周四（1日）上午8時舉行慶祝中共建黨100周年大會，一眾國家領導人現身。今年是中共建政以來第8次舉辦慶祝大會，也是首次於北京天安門廣場舉行。中共中央總書記、國家主席習近平於大會上發表講話。

習近平在講話中表示，今天是一個十分重大而莊嚴的日子，因為全黨全國各族人民一道慶祝中國共產黨成立100周年。經過全黨全國各族人民持續奮鬥，中國實現第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成小康社會，歷史性地解決絕對貧困問題，正向着全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。他又指中國產生了共產黨，這是開天辟地的大事變，深刻改變中國人民和中華民族的前途和命運，深刻改變世界發展的趨勢和格局。

他又指出，中國共產黨擁有百年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗，共產黨積極學習借鑑人類文明的有益成果，歡迎有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教。

這次大會共有7萬人參加，當日慶祝活動雖然不會有閱兵安排，但解放軍空軍八一飛行表演隊駕駛殲10和殲20戰機組成編隊，飛越天安門上空，進行飛行慶祝表演。從畫面所見，戰機分別排列出阿拉伯數字「100」和「71」的字樣劃過天安門上空。官兵其後帶着五星旗從人民英雄紀念碑行進至廣場北側升旗區，並舉行升旗儀式，全場一起唱起義勇軍進行曲。