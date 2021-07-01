七一升旗禮今早舉行　護旗方隊中式步操進場　李家超率眾官出席

今日(7月1日)是香港特區成立24周年，灣仔金紫荊廣場早上舉行升旗儀式，署理行政長官李家超帶領一眾官員和數百名嘉賓出席。受疫情影響，七一升旗禮連續第2年不設公眾觀禮區，而一眾嘉賓在儀式完結後移師會展內出席酒會。

升旗儀式進行期間，警察銀樂隊先奏響樂曲，5支紀律部隊人員亦以步操進場。由於特首正聯同部分官員訪京，今年改由李家超率領一眾高官觀禮。值得一提的是，警隊護旗隊在今年升旗禮採用中式步操。事實上，即使香港回歸踏入24年，惟過去政府官方儀式一直跟從英國殖民地時代的規定，《東方》早於去年7月已提倡要撥亂反正，改行中式步操去除戀殖。

一眾嘉賓其後出席慶祝酒會，主禮的李家超發言時提到，特首今日正在北京出席中國共產黨100周年慶祝活動，指香港的「一國兩制」是共產黨百年偉業其中一個重要組成部分，具開創性亦保留港人熟悉的制度。

李指出，本港在2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，亦有反中亂港勢力藉選舉漏洞癱瘓特區，奪取特區管治權，但形容中央政府對於「一國兩制」初心毫不動搖。他表示，《港區國安法》實施後，香港由亂轉治，並落實愛國者治港，而《港區國安法》第4條保障言論、新聞、集會、示威等自由。

他續指，香港與國家發展緊密相連，香港同為貢獻者及受惠者，批評過去有人利用選舉制度漏洞製造對立，強調日後要讓香港聚焦發展，包括提升香港作為國際金融中心等地位，以及發展創科、文藝等新產業。他強調，本港抗疫工作取得成果，經濟、就業情況有改善，呼籲市民接種疫苗；又強調現有班子比過去4年任何一刻更有信心，呼籲大家團結一致，邁步向前。