領消費券手機辦妥　盡享商戶優惠

政府今年首度推出5,000港元「電子消費券計劃」，預計最快於暑假面世，希望透過鼓勵市民刺激消費，試圖以槓桿效應振興經濟。本港多個零售行業亦深明此道，紛紛推出優惠，有金業商戶推出近6折優惠，加上5,000港元消費券，換言之市民只要花幾百元便買到近9,000港元金飾；另外，其他零售行業亦有推出優惠，如護膚品品牌及國際酒店等等，誓要吸引市民用盡消費券。

內地百年老字號老鳳祥金行一直搶佔本港零售金業市場，主打婚禮金飾，近年亦推出多款如手鏈、腳鏈及耳環等可以日常佩戴的金飾，深受年輕人歡迎。適逢政府推出「電子消費券計劃」，老鳳祥亦推出優惠計劃，購買定價產品滿8,800港元，即減3,000港元；而「埋單」的5,800港元中，減去消費券的5,000港元，實則市民要付的只是800港元，即以不足一折價錢便可買到心水金飾！

更加方便的是，如果市民選擇使用手機應用程式如AlipayHK領取消費券，當政府開始發放時，用戶毋須親身走到指定地點或實體店排隊領取，更毋須記住可領取的日期和時間。於登記完成後，用戶便能以最早時間及快人一步直接在AlipayHK內收取及使用消費券。

至於不能一次過用盡5,000港元消費券亦不用擔心餘額問題，因應消費券計劃，AlipayHK將設置特定頁面方便用戶即時查閱消費券的資訊和狀態，毋須記住使用了多少消費券或剩餘金額，所有相關資料或交易詳情都一目了然，供用戶於App內查閱及辦妥。換言之，由到政府中央系統登記至自動領取及使用消費券，全程都可以在智能手機內完成，自主又方便。