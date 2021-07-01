聶德權否認「警察社會論」　冀市民聚焦港府抗疫及恢復經濟工作

警隊出身的李家超日前接任政務司司長後，社會有聲音質疑未必能夠勝任新職位。公務員事務局局長聶德權今早(1日)被問及有關問題，強調希望市民聚焦港府未來一年的工作，包括抗疫、爭取早日通關及恢復經濟活動等，以及未來會舉行三場選舉，形容對香港未來一年走到關鍵時刻，呼籲市民在各自崗位上共同努力，才可讓香港走出疫境，以及取得更好發展機會。

他又反駁有聲音質疑香港成為「Police State」(警察社會)，形容有關言論屬「言重」，指出港府三司十三局問責團隊，以至18萬公務員團隊中各自有不同出身、背景和經驗，認為有關說法並不正確。至於會否擔心公務員團隊的士氣受影響，他稱問責班子和公民員各司其職，形容兩者互相配搭，呼籲大家看清大局。他又認為不應作太多揣測或猜度，形容做法並無建設性。

此外，聶亦被問及有關9月後是否仍能接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，他並無正面回應，僅再次呼籲市民在8月底前接種第一劑疫苗，並指在疫苗接種中心打針人數有所上升，強調全球疫情複雜多變，若本港要恢復經濟活動及人員往來，需要很強的保護屏障。