2元乘車優惠年齡明年下調　智庫籲政府解決「長車短搭」問題

港府公布將於明年2月27日起下調「2元乘車優惠計劃」門檻，由65歲至60歲，計劃亦擴展至紅色小巴、街渡及電車。為防止乘車優惠遭濫用，新受惠人士須於今年8月起申請「樂悠咭」參與計劃。香港公共交通智庫幹事陳迪遙今早(1日)在電台節目表示，近年港鐵開通新鐵路線，令巴士公司客量減少而縮班，衍生巴士班次不足問題。政府運用公帑補貼巴士公司時，亦須考慮有甚麼誘因，令巴士班次能滿足服務市民的需求。

陳又提到，九巴現已在屯門、元朗及天水圍推行「上車扣全費、落車拍卡回饋車資」的分段收費安排，計劃於本月17日會推展至將軍澳。惟政府及巴士公司都難以強制長者享有2元乘車優惠後，落車時再於巴士站拍卡，故無助政府節省補貼費用。他建議政府擴展計劃的同時，應教育60歲或以上人士，若去較近的地方，應優先選乘短途巴士線，以解決「長車短搭」的問題，以助壓縮公帑的補貼金額。

立法會銀齡咭相關事宜小組委員會主席柯創盛則指，「樂悠咭」與「銀齡咭」概念相同，政府允許8月起分階段讓市民申請「樂悠咭」，能切合現時需要，但若不想「好心做壞事」，令市民一窩蜂申請，當局就應加強宣傳，讓市民獲得準確資訊，並敦促政府壓縮及加快行政程序，及早落實措施，令市民盡早受惠。他又建議「樂悠咭」應具備更多功能，如可加入醫療券，亦有市民擔心計劃擴展後，政府可否維持財政可持續性，建議每屆政府都要審視計劃成效。

公共小型巴士總商會主席凌志強在另一電台節目稱，紅色小巴司機初步反應良好，目前有逾40%紅色小巴線申請加入計劃，相信安排落實後1至2個月，更多司機和車主發現「有着數」，便會陸續申請。他認為，不少合資格長者會聯同親友一起乘車，有助帶動生意50%以上。另有部分屬自僱人士的紅色小巴司機，或因不願向當局提交營運狀況資料，而未有加入計劃。

香港大學社會工作及社會行政學系系主任林一星表示，港府放寬計劃門檻，短期內對長者是好事，但擔心未來本港若有三分一人口可享優惠，將對社會構成很大財政負擔，質疑當局無完整政策應對社會高齡化，亦無清楚說明放寬門檻的政策目標，到底是協助高齡人士就業，抑或是鼓勵出行等。他認為，仍有工作能力的人士，毋須成為社會福利的受助者，當局應針對地運用社會資源，建議規定全職工作者即使達合資格年齡，亦不可申領「樂悠咭」，以及享用2元乘車優惠。